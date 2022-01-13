Аналитика МТС: топ-5 мест отдыха в новогодние каникулы

МТС проанализировала обезличенные данные интернет–трафика абонентов в период с 1-9 января 2022 года и выявила топ-5 мест отдыха иркутян в новогодние каникулы. Также выяснилось, что в январские выходные 2022 г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 25% горожан больше бывали на свежем воздухе.

Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев:

- Как показали обезличенные данные интернет – трафика #МТС в период с 1-9 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на этот раз на 25% больше жителей Иркутска отдыхали на свежем воздухе. Тем более, теплая погода и снятие некоторых ограничений тому способствовали.

Также коллеги составили рейтинг мест, куда чаще всего отправлялись иркутяне, чем я с вами прямо сейчас делюсь.

Ловите топ-5 популярных мест отдыха:

1. Лидирует остров «Конный» – здесь было больше всего посетителей - каток и различные интерактивы для детей стали точками притяжения. Хотя среднее времянахождение всего 50 минут.

2. Серебро у локации около ледокола «Ангара» – здесь также точкой притяжения стал каток, а еще горки, которые многим заменили общегородские.

3. Третье место заняла Листвянка – классика и отличный вариант выбраться на Байкал для тех, кто предпочитает «что поближе». И это при том, что там лед еще не встал и нет развлекательной инфраструктуры. Кстати, 35% абонентов из Листвянки заезжали в музей «Тальцы» и только потом обратно в город – там, кстати, хорошие горки.

4. Четвертой стала Гора Соболиная – любители катать на сноуборде и горных лыжах «оторвались» в длинные выходные, с учетом того, что сезон открылся только в конце декабря.

5. Замыкает пятерку площадь Сперанского. Городская елка позволила войти в топ, а отсутствие горок только на пятую строчку. В результате, в среднем иркутяне находились здесь всего – 15 минут.

Ну а я, пользуясь случаем благодарю коллег из техблока, которые перед Новым годом дополнительно расширили емкость канала связи в популярных местах отдыха горожан, чтобы даже в часы пиковых нагрузок на сеть, нашим абонентом не было «тесно». Это подтверждает и возросший трафик в этих местах – он увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.