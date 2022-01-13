Нефтеперерабатывающий завод в Иркутской области задолжал работникам 34,6 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области нефтеперерабатывающее предприятие задолжало зарплату и другие выплаты 127 сотрудникам. Производство не работало в течение двух месяцев. За это время руководство не выплатило персоналу больше 34,6 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

- Вместе с тем, проверкой прокуратуры выявлено, что, несмотря на наличие разрешительной документации, руководством предприятия не было принято мер к запуску производственной деятельности и к погашению долгов по оплате труда, - отметили в ведомстве.

После проведения проверки, в следственном комитете было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Ход и результаты расследования на контроль взяла региональная прокуратура.

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