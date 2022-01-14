Еще 311 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 311 человек. С весны 2020 года в нашем регионе уже 161 206 заболевших. Госпитализированы на сегодняшний день 1 924 пациента. Прирост за сутки составил 50 зараженных. Такие данные 14 января привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей. За сутки от COVID-19 скончались еще 16 человек. Всего умерли 7 312 сибиряков. Еще 596 ушли из жизни не связанных с ковидом.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили еще 316 человек. В общей сложности выздоровели 150 686 жителей региона.

Чтобы не заразиться, врачи по-прежнему просят жителей Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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