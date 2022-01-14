Под видом крупной энергетической компании, мошенники украли у жителей Иркутской области 12 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники выбрали новую схему обмана жителей Иркутской области. Чтобы выудить деньги у доверчивых сибиряков, они присылают им сообщения от имени крупной энергетической компании, которая занимается добычей и переработкой природных ресурсов. Аферисты предлагают населению участвовать в инвестиционных программах, выдуманных проектах по продаже криптовалюты, и участия в других сделках. В прошлом году преступники таким образом обманули более 100 человек.

- На этом мошенники «заработали» более 12 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В 2022-м году трое сибиряков перевели аферистам деньги по такой же схеме.

Как конкретно обманывают аферисты? В основном они делают рассылку якобы от имени компании. В электронных письмах предлагают участвовать в конкурсе и обещают получить выигрыш в 3 миллиона рублей. Но для участия просят 50 тысяч рублей за оформление документов.