Мошенники обманули жительницу Шелехова, подсунув ей липовый договор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную их удочку попала 25-летняя жительница Шелехова, которая в Интернете разместила объявление о продаже мебели.

Первый же позвонивший покупатель сообщил, что цена, модель и цвет шкафа подходят ему. Правда, добавил, что живет в Ангарске и для доставки мебели хотел бы нанять фирму, занимающуюся доставкой. Затем он скинул девушке форму договора. Та, перейдя по ссылке, ввела в специальное окно данные своей банковской карты. Когда ей пришли неизвестные коды, она нажала подтвердить и вскоре с ее счета списали 10 тысяч рублей.

- В договоре мошенники указали сумму, за которую шелеховчанка продавала свой шкаф, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ошибка девушки была в том, что она невнимательно прочитала договор.

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