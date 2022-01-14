Полтора года исправительных работ назначили жителю Ангарска, подорвавшего друга гранатой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске суд вынес приговор 34-летнему мужчине за то, что тот подорвал трех человек, один из которых погиб. 22 мая 2021 года четверо приятелей выпивали алкоголь в гаражном боксе. Подсудимый нашел ручную боевую гранату, выдернул из нее чеку и кинул на пол, думая, что это лишь муляж. Из-за взрыва 24-летний молодой человек погиб на месте, остальные получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Суд квалифицировал действия подсудимого, как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ), - отметили в суде.

34-летнего мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшему компенсацию материального ущерба и морального вреда в общей сумме около 500 тысяч рублей.

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