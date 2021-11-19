Сибиряк подорвал своего друга гранатой, думая, что она учебная

Сибиряк случайно подорвал своего друга гранатой, думая, что она учебная Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ангарске осудят мужчину, который случайно убил друга гранатой. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 34-летнего сибиряка по статьям "Причинение смерти по неосторожности", а такеж "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Как установило следствие, 22 мая 2021 года компания из четырех приятелей выпивала алкоголь в гаражном боксе. Один из мужчин начал показывать остальным ручную боевую гранату, не зная о том что в его руках настоящее оружие. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Запустив взрывной механизм, бросил её на пол гаража. В результате произошедшего взрыва обвиняемый, девушка и еще один мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Присутствовавший 25-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, - рассказали в ведомствах.

Расследование уголовного дела осуществлялось СО по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

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