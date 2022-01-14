Росавиация издала приказ о приаэродромной зоне №7 аэропорта Иркутска

Росавиация издала приказ о приаэродромной зоне №7 в Иркутске. Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска.

Росавиация издала новый приказ о приаэродромной зоне №7 в Иркутске. Он был опубликован 30 декабря. Согласно документу, который имеется в распоряжении «КП»-Иркутск, будут внесены изменения в действующий закон «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск». Напомним, последний вопрос, который был на рассмотрении Росавиации, касался разрешения на строительство в седьмой приаэродромной зоне аэропорта Иркутска жилых домов.

- Внести в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 29 мая 2019 года № 421-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу, - сообщается в документе.

Приказ Росавиации о приаэродромной зоне №7 в Иркутске.

Исполнение приказа будет контролировать заместитель руководителя Росавиации Сергей Тимошенко.

Напомним, установление границ седьмой подзоны приаэродромной территории в Иркутске вызвали серьезные дискуссии, в том числе не раз менялось законодательство на федеральном уровне. Ранее Роспотребнадзор и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья одобрили проект, а также строительство жилья в этой зоне, выдав положительное заключение.

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