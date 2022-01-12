Разрешение на строительство жилья в приаэродромной зоне Иркутска было выдано законно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Разрешение на строительство многоквартирных домов в районе бывшего городка ИВВАИУ было выдано в соответствии с законодательством. Об этом сообщает комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска. Фирма-застройщик получила разрешение в марте 2021 года. Для этого компания предоставила полный комплект документов, в том числе положительное заключение экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, а также документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок. Также на этой территории было разрешено строительство других объектов, в том числе и социальных.

- Отметим, что установление границ 7-й подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска вызвали серьезные дискуссии, в том числе не раз менялось законодательство на федеральном уровне, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - В ходе совместной работы Губернатора и Правительства области, депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания региона, городской Думы, администрации города Иркутска сегодня решается вопрос по корректировке границ 7-ой подзоны приаэродромной территории.

Напомним, ранее Роспотребнадзор и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья одобрили проект, а также строительство жилья в этой зоне, выдав положительное заключение. В Росавиации решается вопрос об издании соответствующего приказа.

По факту строительства домов на участке, граничащим с седьмой подзоной приаэродромной территории, СК возбудил уголовные дела о попытке мошенничества. Нарушение законодательства при строительстве многоквартирных домов на территории бывшего военного городка в областном центре нашли сотрудники прокуратуры.

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