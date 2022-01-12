Многоквартирные дома строили на запрещенной приаэродромной территории в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовные дела возбуждены по факту попытки мошенничества при приобретении в собственность земельного участка в Иркутске. Нарушение законодательства при строительстве многоквартирных домов на территории бывшего военного городка в областном центре нашли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и СУ СК РФ по Иркутской области.

- В 2019 году в Арбитражном суде региона заключено мировое соглашение с организацией-банкротом о переходе к действующей строительной организации прав аренды земельного участка, расположенного на территории бывшего военного городка, - говорят специалисты. – В дальнейшем было получено разрешение на строительство многоквартирных домов, началась стройка.

Но, как выяснила прокуратура, участок этот находится в границах седьмой подзоны приаэродромной территории. Строительство там запрещено. Проверяющая организация выяснила, что в суд был представлен договор, содержащий фиктивные сведения о предоставлении земельного участка в аренду организации-банкроту. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Покушение на мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

- Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта и администрации Иркутска, допустивших строительство многоквартирных жилых домов на указанной территории, - подчеркнули в Следственном комитете региона.

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