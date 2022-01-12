Стало известно, как часто выпускники вузов Иркутской области трудоустраиваются по специальности

73% выпускников вузов Иркутской области устраиваются на работу по специальности Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

73% выпускников вузов Иркутской области трудоустраиваются по специальности. 75% из них находят работу в Приангарье. Об этом сообщил глава регионального министерства образования Максим Парфенов. Также специалисты министерства проанализируют выпускники каких специальностей чаще уезжают из области и почему.

- Организации высшего образования, работающие в Приангарье, готовят специалистов по 52 направлениям,- сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Ежегодно для абитуриентов доступно порядка девяти тысяч бюджетных мест.

На сегодня в вузах Иркутской области получают образование 77 тысяч студентов. Самыми востребованными специальностями остаются журналистика, менеджмент, лингвистика, международные отношения, стоматология, юриспруденция, информационные технологии. В 2021 году общий конкурс на одно бюджетное место составлял семь человек.

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