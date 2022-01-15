Литий-ионные батареи вывезли с особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Опасные отходы вывезли с особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Ленинском районе Иркутска. Временно литий-ионные батарейки будут храниться в компании, которая имеет лицензию на соответствующую работу. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В целях предупреждения чрезвычайной ситуации на особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Птичья Гавань» действует режим повышенной готовности, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска.

После вывоза отходов из «Птичьей гавани» территорию зачистят. Это поможет предотвратить возможное попадание остатков химических соединений в почву и водоем.

Напомним, о том, что на территории «Птичьей гавани» неизвестные выгрузили коробки с батареями, сообщили иркутяне. Информация была передана в надзорные и правоохранительные органы.

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