Объединить нельзя помиловать. Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова рассказала о плюсах слияния больниц в Ангарске

Главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова рассказала о плюсах слияния больниц в Ангарске. Фото (в правом нижнем углу): правительство Иркутской области Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Объединить три крупнейшие больницы в Ангарске? Соцсети бушуют уже неделю. Сами жители города, рожденного Победой, отнеслись к новости настороженно. Уровень оказываемой в городе медпомощи и так не на высоте – в лечебных учреждениях, в том числе, остро ощущается нехватка узких специалистов. К тому же ситуацию, как и везде, осложняет пандемия коронавируса. И к чему все это приведет? Ангарчане полагают, что перемены могут еще больше ударить по системе здравоохранения. Итак, в центре обсуждения оказались перинатальный центр, больница №1 и станция скорой медицинской помощи. Дорожную карту об их оптимизации незадолго до сложения полномочий утвердил экс-глава регионального минздрава Яков Сандаков.

А что сами медики? Собственную борьбу за независимость уже объявили врачи роддома, кинув в сети клич: «Помогите сохранить Ангарский перинатальный центр!». Медики уверены, если не будут молчать, смогут доказать правоту. Персонал напрямую обратился к губернатору Иркутской области Игорю.

- Каждое из трех медицинских учреждений оказывает медпомощь гражданам в соответствии со своей спецификой, направлениями и задачами, направленными на оказание квалифицированной, качественной и своевременной медицинской помощи населению, с которой ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» отлично справляется, - говорится от лица медиков в письме.

Адресованная Владимиру Путину петиция о сохранении городского роддома за пару дней набрала больше 2,5 тысяч подписей. Тем временем, власти Ангарска пока никак не комментируют происходящее. Пока лишь обратились в правительство региона с просьбой разъяснить ситуацию, ведь официального письма, как уверяют, не получали.

Тем временем, правительство Приангарья уже дало ответ – официально, в СМИ. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликовапрокомментировала, что вопрос о реорганизации назрел давно.

- Перед нами есть яркий пример объединенной работы областной клинической больницы и областного перинатального центра, - отметила зампред правительства региона. -Это дает возможность узкому специалисту многопрофильной больницы консультировать пациенток в любое время суток.

По словам и.о. главы минздрава Анны Даниловой оптимизация, на которую уйдет около полугода, будет проводиться поэтапно. В случае слияния больниц к учреждению прикрепят около 120 тысяч взрослых пациентов, в том числе 13 тысяч, проживающих в селах, садоводствах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чтобы подробно разобраться в ситуации, «КП» обратилась за разъяснениями к одному из инициаторов этого решения, Наталье Протопоповой – главному акушеру-гинекологу Иркутской области, заместителю главного врача Иркутской областной клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи.

По словам Натальи Владимировны, слияние больниц сделает медицину в Ангарске доступнее. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что происходит в Ангарске: объединение или оптимизация?

- В чем принципиально различие этих понятий? – переспрашивает Наталья Владимировна. –Оптимизация – как итог, это сокращения и закрытия нерентабельных учреждений, в том числе ФАПов. В Ангарске принято решение именно о слиянии (!) больниц, то есть о создании совершенно нового современного медицинского центра. Планируется, что это учреждение станет головным, в том числе и для частных клиник города.

Почему Ангарску необходимо объединение медучреждений?

- Все три больницы имеют собственные профили, объединение их в единый медицинский центр позволит улучшить оказание помощи, прежде всего, беременным женщинам и женскому населению в целом, - объясняет Наталья Протопопова. - В чем сложность ситуации в Ангарске? Население города прикреплено к поликлинике больницы скорой медицинской помощи и первой больницы. Эти медучреждения практически не имеют женской консультации, то есть акушер-гинеколог может обеспечить пациенткам лишь профосмотр. А как же женщины с бесплодием и другими патологиями? Особенно этот вопрос актуален во время пандемии коронавируса. Известно, что инфекция негативно влияет на репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. В женской консультации этим супружеским парам должны помогать планировать беременность и вести ее вплоть до родов. Что мы имеем сегодня? Почти 60 тысяч ангарчанок положенной прегравидарной помощи не получают. В первую очередь, проблема в том, что перинатальный центр работает только по обращениям. Второй момент, это нехватка кадров. Беременную женщину должен наблюдать не только акушер-гинеколог, но и кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог и офтальмолог. В штате Иркутского областного перинатального центра также нет врачей всех направлений, но благодаря тому, что мы находимся в составе многопрофильной больницы, пациенткам круглосуточно доступны все необходимые специалисты. Сегодня в случае выявления у беременной осложнений, ее из Ангарска эвакуируют в областной центр.

Вместе с этим в городе нефтехимиков, как и во всей России, наблюдается снижение рождаемости. За год в перинатальном центре на свет появилось около 3-3,5 тысяч младенцев, при этом только 2 тысячи из них ангарчане, остальные роженицы приезжают из прикрепленных территорий: Тулунского, Черемховского, Аларского,Нижнеудинскогои Нукутскогорайонов. И даже, несмотря на такое количество потенциальных пациентов кабинет антенатальной охраны плода в Ангарском роддоме, предназначенный для обследований на аномалии развития, достиг один из самых низких показателей в регионе– 76% от положенного минимума в 95%. В связи с этим могу сказать, что сегодня у перинатального центра нет перспективы развития. После создания единого медицинского центра будут внедряться новые технологии, увеличится объем оказываемой помощи и приток пациентов.

Кто выиграет от слияния?

- Для населения объединение больниц выгодно, - уверена Наталья Протопопова. - Почему? Получать медицинскую помощь станет проще. Больше ангарчанам не придется оббивать пороги больниц, где зачастую от пациентов просто отмахиваются. Одной из самых частых причин смертности среди населения стала несвоевременная диагностика серьезных заболеваний. Люди просто не знают, куда им обратиться. При слиянии больниц все специалисты будут сосредоточены в одном месте, что позволит пациентам проходить обследования по нескольким профилям одновременно и, главное, бесплатно.

Стоит ли медикам бояться массовых сокращений?

- Волнения среди медперсонала прежде всего связаны с тем, что людей неправильно информируют, - заключает Наталья Протопопова. - Конечно, должностей лишатся главные врачи и часть вспомогательного персонала, но что касается медицинских кадров, их количество будет только расти. Администрация Ангарска для привлечения специалистов в территорию готова предоставить различные льготы и жилье.

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