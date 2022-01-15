В Иркутске пьяный водитель пытался откупиться полицейского взяткой в 205 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области возбуждено уголовное дело против 34-летнего мужчины. Его обвиняют в передаче взятки полицейскому и нетрезвую езду. Водителя за рулем Audi остановили инспекторы ГИБДД в поселке Чунский. Было видно, что мужчина пьян. Боясь административной ответственности, он попытался откупиться взяткой в 205 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СК.

- Сотрудник полиции от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению, - отметили в ведомствах.

Известно, что подозреваемый с 2017 года лишен водительских прав и дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

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