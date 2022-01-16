15 дорог в садоводства Иркутской области отремонтировали в 2021 году. Фото: правительство Иркутской области

Ездить в свои излюбленные летние места отдыха, иркутянам теперь стало комфортнее. В прошлом году властям удалось отремонтировать дороги сразу в 15 садоводств Иркутской области. Всего, новый асфальт постелили на общей площади 29 километров. На это выделили 80 миллионов рублей.

- Ремонт дорог в садоводства важен, так как сибиряки летом любят жить и проводить время на даче, - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. – Деньги на эти цели мы выделяем с 2014 года. Такие субсидии регулярно получают Иркутский район и Ангарский городской округ. В прошлом году к ним также присоединились Иркутск, Усолье-Сибирское, Слюдянка и Братск.

А теперь о тех садоводствах куда добираться теперь гораздо комфортнее. Больше всего дорог отремонтировали Ангарске. Там их пять на площади - 9,4 километра. Это подъезды к СНТ «Вагонник», «Ветеран-2», «Энергетик-2» недалеко от Одинска, «Котельщик» в поселке Стеклянка, и «Саянские зори» рядом с Савватеевкой. Общая протяжённость составляет 9,4 километра.

Также новенький ровный асфальт теперь в нескольких СНТ Иркутского, Усольского и Слюдянского районов. А также в Братске.