Почему "Сильвер Молл" в Иркутске не откроется досрочно. Названы причины. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этого дня ждали многие. Во всяком случае, его точно ждали владельцы и персонал многочисленных бутиков, расположенных в ТЦ "Сильвер Молл" в Иркутске. Суд рассмотрел ходатайство об открытии торгового центра, приостановившего деятельность на 30 суток с 30 декабря 2021 года из-за обнаруженных нарушений пожарной безопасности. О решении сообщает пресс-служба Свердловского суда Иркутска.

-12 января в суд поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления, -уточняют в пресс-службе. - Судом отказано в возобновлении деятельности МТРК "Сильвер-Молл".

В торговом центре были уверены в том, что открытие торгового центра состоится, ведь все нарушения ликвидированы. Но оказалось, что это не совсем так. В полном объеме, как показала проверка пожарных, полностью они не устранены. У компании еще есть время поработать над этим, чтобы "Сильвер Молл" открылся в срок.