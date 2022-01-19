Якутские всадники покинут Иркутск, чтобы продолжить путешествие по стране. Фото: Анна Диденко

19 января всадники из Якутии покинут Иркутск, чтобы продолжить свое путешествие. Потомственные коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев хотят проехать на лошадях 15 тысяч километров от республики Саха до Москвы. Их поход начался в Оймяконе – самом холодном месте в мире, где столбик термометра часто падает ниже отметки 50 градусов. До Иркутской области они добрались в декабре и решили остаться здесь, чтобы отпраздновать Новый год. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В 14:00 на 10 километре Якутского тракта (Качугский тракт) всадники проведут национальный обряд «алгыс» и поделятся планами об участии в мероприятиях, посвящённых Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, - рассказали в администрации Иркутска.

Путешествие Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев посвятили 100-летию автономии Якутии. Праздник лета или большой Ысыах они планируют отметить уже в столице. Также мужчины хотят продемонстрировать насколько крепки и выносливы жители Якутии.

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