В ЗАГСе Иркутской области предупредили об опасности покупки красивых дат для регистрации брака Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске, как и в других городах России, начали появляться объявления о продаже красивых дат для регистрации брака. Самая популярная из них - 22.02.2022. Продавцы уверяют, что при оплате услуги, они откажутся от брони, чтобы ее смогли занять молодожены. Стоимость в каждом городе разная. Так, в Иркутске за возможность создать семью в зеркальную дату, запрашивают 50 тысяч. Самую высокую цену указал автор объявления из Подмосковья - 22 миллиона рублей. Однако в службе ЗАГСа по Иркутской области спешат предупредить - это не больше, чем обман.

- Выкупить бронь невозможно, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в службе ЗАГСа Иркутской области. - Да, молодожены могут передумать заключать брак, но в таком случае они просто не появляются на регистрации. Отменить или отказаться от забронированного времени будет уже нельзя, как и передать его другим людям.

Также в региональной службе ЗАГСа сообщили, что пытались связаться с автором объявления о продаже зеркальной даты для регистрации брака в Иркутске, но женщина не вышла на связь, а объявление перестало быть активным.

Напомним, на 19 января заявление о желании создать семью 2 февраля подали 59 пар, 22-го февраля – 110. Всего в Иркутской области в эти дни поженятся 99 молодоженов и 293 соответственно.

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