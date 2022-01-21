Суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство о досрочном открытии «Сильвер Молла» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство о возобновлении работы «Сильвер Молла». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда города Иркутска.

- Поступившее 18.01.2022 в суд повторно ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности юридического лица оставлено судом без рассмотрения, поскольку доводы, изложенные в нем аналогичны доводам, изложенным в ходатайстве от 12.01.2022 года, по которым 17.01.2022 года судьей уже принято решение об отказе в его удовлетворении, - гласит официальная информация.

А это значит, что работа «Сильвер Молла» может быть возобновлена не ранее 25 числа, так как деятельность ТРЦ была приостановлена с 27 декабря на 30 дней. Напомним, сотрудники МЧС нашли в здании более 30 нарушений, в том числе и повторных, о необходимости устранить которые спасатели уже предупреждали ранее. Если к установленному сроку объект не будет приведен в порядок, то запрет на его открытие могут снова продлить.

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