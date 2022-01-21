Работник завода из Шелехова лишился всех сбережений , мечтая о заработке на инвестициях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной жертвой мошенника стал работник завода из Шелехова. Ему позвонила незнакомка и предложила подзаработать на инвестициях. Начальная сумма – 10 тысяч рублей, заявила собеседница. Мужчина доверился «брокеру» и, следуя инструкциям, скачал на телефон приложение. Он перевел на указанный аферисткой счет и через несколько минут получил оповещение о списании сразу с нескольких банковских карт около 400 тысяч рублей. Однако даже это не заставило сибиряка засомневаться. Женщина уверила его, что теперь его средства переведены в валюту. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Через несколько дней, попытавшись снять деньги, он вновь созвонился с «брокерами». На этот раз его убедили, в том, что на указанные ранее банковские карты произвести начисление денежных средств невозможно, и предложили ввести данные карты другого банка или взять онлайн кредит, с чем последний не согласился, - рассказали в ведомстве.

Вскоре, лишившись всех денег, шелеховчанин все же понял, что его обманули. Он обратился в полицию.

Жителей Иркутской области продолжают предупреждать о том, что данные своих счетов нельзя доверять малознакомым людям. Также не стоит совершать крупные переводы по просьбе подозрительных личностей, даже если они предоставляются полицейскими, инвесторами или сотрудниками банков.

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