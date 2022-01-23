Еще 551 человек заболел коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области снова больше пятиста случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируют уже третий день подряд. Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции рассказали, что за сутки COVID-19 поставлен еще 551 сибиряку.

- Общее число случаев инфицирования в регионе, таким образом, увеличилось до 165 169, - отмечают специалисты. – Из этого числа выздоровели уже 152 435 (+157 за сутки) человек.

В ковидных госпиталях сейчас лечат 2 098 пациентов, количество занятых больничных коек за сутки увеличилось на 103. Увы, не все зараженные справляются с болезнью. За сутки в Приангарье погибло еще 17 человек от COVID-19, всего за время пандемии скончалось 7 467 больных коронавирусом, еще 601 (+2 за сутки) с таким же диагнозом умер от иных тяжелых заболеваний.

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