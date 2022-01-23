В Иркутске умер Рюрик Саляев, ученый, создатель вакцины от СПИДа. Фото: СИФИБР СО РАН

В Иркутске умер Рюрик Саляев. Выдающийся ученый, член-корреспондент РАН, вице-президент Российского общества физиологов растений ушел из жизни на 91-ом году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН.

- Рюрик Константинович больше 60 лет посвятил науке, - рассказывают его коллеги. – В нашем институте работал 58 лет, четверть века возглавлял его. За это время было сделано много научных открытий.

Например, коллектив ученых под руководство Рюрика Саляева открыл явление эндоцитоза у растений и изучили его механизм, созданы несколько видов трансгенных растений. Другие его изучения привели к созданию вакцин против СПИДа, гепатита В, профилактической прививки от вируса папилломы человека, способного вызывать онкологию. Подробнее о исследовательской деятельности ученого - здесь.

Умер Рюрик Саляев в Иркутске 22 января.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Рюрика Константиновича.

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