Уголовное дело возбуждено после гибели женщины и 3-летнего ребенка на пожаре в Тулуне. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Следователи подключились к выяснению всех причин трагедии, которая произошла в Тулуне. Утром, 25 января на улице Корчагина сгорел жилой дом, в котором погибла 38-летняя женщина и ее 3-х летний сын. Выжил только мужчина, который являлся хозяином сгоревшего дома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выяснилось, что ранее женщина была лишена родительских прав на 6- несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на профилактическом учете в МВД.

Сейчас выясняются все подробности трагедии. Следователи также дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

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