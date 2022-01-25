Прокуратура проведет проверку после гибели женщины и ребенка на пожаре в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура тулунской межрайонной прокуратуры проведет проверку после пожара, в котором погибли два человека – 38-летняя женщина и двухлетний малыш. Пожар произошел в городе Тулун. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На место происшествия выезжала Тулунский межрайонный прокурор Бузикова Т.В. В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики законодательства в сфере защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе.

Напомним, утром 25 января в городе Тулун случился пожар, в котором погибли женщина и малолетний ребенок. К моменту приезда пожарных жильцы уже были мертвы. Выжил только мужчина – собственник дома.

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