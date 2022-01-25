Женщина и двухлетний ребенок погибли на пожаре в Тулуне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Тулун утром в доме погибли 38-летняя женщина и двухлетний ребенок. Загорелась летняя кухня. Спастись смог только собственник жилья. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар произошёл в 9.37 утра. О нем сообщили очевидцы в пожарно-спасательную службу. На момент прибытия первого подразделения постройка летней кухни была полностью охвачена огнём на площади 60 квадратных метров, - рассказали в региональном МЧС.

Когда на место трагедии прибыли пожарные, там находился мужчина, собственник, который сказал, что в доме еще находятся женщина и маленький ребёнок. Но спасти их не удалось. На время прихода пожарных, они были уже мертвы.

К 10.40 пожар был потушен. Причина пожара выясняется.

В Иркутской области с начала января зарегистрировано 23 случая гибели людей на пожарах, в том числе двое детей. Всего произошло 342 пожара.

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