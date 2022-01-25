Судимого 15 раз вора-рецидивиста поймали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские задержали 43-летнего иркутянина по подозрению в карманных кражах. Увидев на одной из остановок Ленинского района подозрительного мужчину, оперативники решили проследить за ним. Он тщательно разглядывал пассажиров, но сам уезжать не собирался. Спустя несколько минут подозреваемый зашел в автобус вслед за женщиной и вытащил из ее сумки мобильный телефон. Вора задержали с поличным. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе дальнейшей работы с подозреваемым сыщики установили его причастность к еще одной краже. Выяснилось, что несколько часов назад, он похитил у еще одного пассажира автобуса сотовый телефон, - рассказали в ведомстве. - Известно, что злоумышленник 15 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

На подозреваемого заведено очередное уголовное дело по статье «Кража», на этот раз 16-ое. Мужчину заключили под стражу. Украденные им вещи изъяты. Вскоре их вернут владельцам.

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