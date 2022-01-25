Двое жителей Иркутской области заживо сожгли знакомого ради его машины и техники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной суд вынес приговор двум жителям города Киренска за убийство и поджог гаража, в котором в это время находился 27-летний мужчина. Он погиб от многочисленных ударов и обширных ожогов. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области, регионального СК и Иркутского областного суда.

- В ночь с 27 на 28 ноября 2018 года молодые люди 24 и 25 лет распивали спиртные напитки и катались по городу на машине, - рассказывают в пресс-службах ведомств. - Вспомнив, что у их знакомого в гараже хранятся ценные вещи, преступники решили его ограбить. Взяв деревянную биту, они подъехали к гаражу и постучались в ворота. Попросили прикурить сигарету, используя это как предлог, чтобы выманить бедолагу из гаража. Затем они напали на мужчину, нанесли ему множественные удары руками и ногами, деревянной битой по различным частям тела.

После этого они затащили парня в помещение и угнали машину «Тойота Марк-2», забрав микроволновую печь, акустическую систему, два мобильных телефона, колонки, набор инструментов, наручные часы. Всего сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Но избиения злоумышленникам было мало. Они зверски расправились с жертвой на следующее утро, когда пришли за аккумулятором для машины и увидели, что знакомый жив. Чтобы скрыть улики, молодые люди подожгли гараж изнутри.

За особо жестокую расправу, порчу и хищение имущества жителю Киренска иркутский областной суд назначил наказание в виде 15 и 14 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строго режима. Суд удовлетворил иск о взыскании в полной мере материального ущерба семье погибшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственная выжившая жертва иркутского врача-маньяка Кулика спустя 40 лет рассказала, как спаслась из рук монстра. Спасшаяся жертва маньяка Кулика рассказала «Комсомолке», как и почему она почувствовала опасность. (подробности)

Учительницу из Иркутской области накажут за грубые крики на школьницу. Педагог из Иркутской области накричала на ученицу, которая забыла дома циркуль. (подробности)

В Братске отец забыл 1,5-годовалую дочку в такси. Братчанин оставил 1,5-годовалую дочку в такси под предлогом "сходить за деньгами". (подробности)