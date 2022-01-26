Назначен новый ректор Иркутского государственного аграрного университета

Экс-замглавы минсельхоза Николай Дмитриев стал ректором Иркутского государственного аграрного университета. Фото: правительство Иркутской области

Николай Дмитриев стал ректором Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского. Соответствующий приказ подписала заместитель министра сельского хозяйства России Ольга Гатагова 25 января. Напомним, с сентября 2020 года Николай Дмитриев занимал должность временно исполняющего обязанности ректора ИрГАУ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За время его руководства в университете был создан Центр дополнительного и заочного обучения, открыты новые учебные фирменные классы с ведущими производителями современного оборудования и техники мирового уровня, - отметили в правительстве региона.

Приказ подписан 25 января.

СПРАВКА КП

Дмитриев Николай Николаевич родился в 1962 году в посёлке Залари Иркутской области. В 1984 году с отличием окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного института по специальности «Агроном». Доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

С 1984 по 1993 года, а также с 2001 по 2008 годы работал в Иркутском ГАУ. Прошёл трудовой путь от ассистента до заведующего кафедрой физиологии растений, микробиологии и агрохимии агрономического факультета.

С 2008 по 2016 годы возглавлял ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАСХН.

С ноября 2016 года по июль 2020 года работал в должности заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области.

В сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного аграрного университета