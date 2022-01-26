ТЦ "Сильвер Молл" в Иркутске вновь запретили открывать для посетителей

ТЦ "Сильвер Молл" в Иркутске вновь запретили открывать Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский ТЦ "Сильвер Молл" вновь запретили открывать для посетителей в январе. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Напомним, деятельность ТРЦ была приостановлена с 27 декабря 2021 года на 30 дней по решению суда. Дело в том, что сотрудники МЧС нашли в здании более 30 нарушений, в том числе и повторных, о необходимости устранить которые спасатели уже предупреждали ранее.

12 января в суд поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления. Однако суд отказал в возобновлении деятельности ТЦ.

И вот, стало известно, что ТЦ "Сильвер Молл" вновь не откроет свои двери из-за множества нарушений, которые по словам спасателей, опасны для посетителей в случае пожара.

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