Осадков не ожидается в Иркутске 27 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 января ожидается примерно такой же, как накануне. Осадков не будет, а ветер дует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 27 января переменная облачность, - добавляют они. – Днем температура воздуха составит -11…-13 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 735 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха, кстати, также повышенная – 81%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 27 января также переменная облачность, в основном без осадков, но местами возможен небольшой снег. Ветер в Приангарье «гуляет» северо-восточный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем -11…-16, в низинах до -21…-26.