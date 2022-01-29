Иркутск попал в топ самых популярных направлений по зимнему туристическому кешбэку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неделю назад туристы получили возможность в очередной раз воспользоваться программой туристического кешбэка. Стартовал пятый этап акции, которая позволяет, при оплате картой "МИР", вернуть пятую часть расходов. Несмотря на очередной всплеск коронавируса, люди готовы путешествовать. А Иркутск готов их принимать до апреля, пока будет идти сама программа. Аналитики Яндекс.Путешествий проверили, насколько активно пользуются программой жители страны. Иркутск вошел в топ-10 самых популярных направлений.

- В первый день акции количество поисков отелей на сервисе резко увеличилось — на 70% по сравнению с прошлой неделей, - отмечают специалисты настроения жителей. - Рост на уровне 30-35% наблюдался и в следующие дни. По итогам первой недели число бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%. Похожая картина была и в марте прошлого года, когда стартовал третий этап программы.

В основном расходы на брони в отелях равны 20 тысячам рублей, а лететь на отдых предпочитают на 3-4 ночи, так дешевле, и на пятом этапе программы возможно бронирование и на 2-3 суток. Стало больше желающих поехать вместе с детьми.

В Иркутской области, которая оказалась на 9 месте в перечне самых популярных направлений, средний чек в гостиницах составил 9, 9 тысяч рублей. Это наиболее низкая сумма среди всех топовых вариантов. Такие данные приводят аналитики Яндекса. Больше всего готовы платить в Крыму - 37, 5 тысяч рублей. на втором месте - Краснодарский край - 31 тысяча рублей, на третьем - Калининград - 18 тысяч рублей. Все остальные регионы, что не у моря, включая Москву, дешевле. Как правило это значит, что и срок поездки туда меньше.

В то же время люди пока осторожничают, не планируют поездки больше, чем а четыре недели вперед. Это, безусловно, объяснимо опасениями перед коронавирусом.