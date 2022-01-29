В Иркутской области 29 января зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 900 случаев заражения коронавирусом за сутки, на 29 января 2022 года, зафиксировано в Иркутской области. Это рекорд с начала пандемии. Такой взрывной рост заболевших специалисты связывают с распространением нового штамма омикрон, который заразен практически как корь. Всего с начала эпидемии 169 443 заражения. Данные по COVID-19 сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.

- Количество подтвержденных случаев инфицирования за сутки 909, - уточняют в оперштабе Приангарья. - Госпитализировано 152 пациента, а всего в стационарах находятся 2751 больной.

Выписались с больничного, благополучно справившись с болезнью, 241 человек. Всего выздоровевших - 153 878.

Большая часть зараженных, и это особенность нового штамма, лечится амбулаторно. Однако, несмотря на это, есть и тяжелые случаи, и не всех удается спасти. За минувшие сутки умерли 18 человек, а всего с начала распространения вируса мы потеряли 7572 жителей региона.