Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 января 2022 года опубликована.

Каждый тысячный житель Иркутска заразился COVID-19 за последние сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 900 заражений коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области 29 января. И львиная доля приходится на областной центр - 522 и ближайший пригород - еще 138. Получается, что в столице региона, где бушует омикрон, только за сутки заболел каждый тысячный житель. Такого еще не было в истории этой пандемии. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 января 2022 года показывает наиболее опасные зоны.

По количеству заражений можно сказать, что омикрон проник еще не всюду. Так, 99 случаев зафиксировано в Ангарске, 29 - в Шелехове, 23 - в Слюдянке. Все это юг региона.

На остальной территории, судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 29 января, пока спокойно - 17 больных в Зиме и это максимум. Даже в Эхирит- Булагатском районе, у ближайших соседей Иркутска, пока относительно тихо. Здесь на ситуацию могут влиять ограничения, введенные в школах. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 января 2022 года.