ДТП с участием двух машин такси и трамвая произошло в Иркутске

Две машины такси столкнулись с трамваем в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария произошла днем 30 января в Иркутске. Два автомобиля разных агрегаторов службы заказа такси столкнулись с трамваем. Благо, пассажиры общественного транспорта не пострадали. Однако незначительные ушибы получили 28-летний и 26-летний мужчины, которые в момент ДТП находились в салонах иномарок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Столкновение «Хонды Фит» и «Фольксвагена Поло» произошло сегодня днем на улице Тимирязева в центре Иркутска, - рассказали в ведомстве. -После удара, вторую автомашину отбросило на стоящий рядом трамвай.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП с участием двух легковых автомобилей и трамвая.

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