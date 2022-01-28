Друг депутата из Бурятии, который на своем джипе насмерть сбил 17-летнюю студентку, пытался взять вину на себя

Тот самый внедорожник, под колесами которого погибла студентка. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии будут судить друга депутата за то, что два года назад он пытался взять на себя вину за смертельное ДТП, которое совершил депутат на своем джипе. «Комсомолка» подробно рассказывала эту трагическую историю. 5 января 2020 года мужчина, возвращаясь с рыбалки за рулем своего автомобиля Тойота-Ленд-Крузер Прадо, разогнал внедорожник до 104 км/ч и сбил 17-летнюю студентку на трассе возле села Батурино. После этого, не оказав ей первой помощи, мужчина скрылся с места аварии. Девушка от полученных травм умерла в больнице.

- После аварии в полицию пришел приятель депутата, находившийся с ним на рыбалке, и взял вину на себя, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Мужчина заявил, что именно он сидел за рулем внедорожника и сбил девочку. По его словам, якобы перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Такие же показания дали еще два свидетеля, которые ехали в машине с политиком.

Однако, следователи не поверили в эту версию. После множества экспертиз, исследований, опросов свидетелей, они выяснили, что за рулем все же находился депутат. В мае 2021 года суд приговорил политика к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселения. А теперь пришла очередь предстать перед судом и для друзей политика, которые давали ложные показания.

- Уголовные дела против трех мужчин в возрасте от 48 до 58 лет по статье «Заведомо ложные показания», переданы в суд, - рассказывают в республиканском СУ СК.

Впрочем, родителям погибшей студентки от этого не легче. Даже спустя два года отойти от этой трагедии трудно. Девочка училась на первом курсе в Республиканском многоуровневом колледже. Мечтала выучиться на врача. Хотела сдать на водительские права, съездить в Санкт-Петербург. По словам близких, у Гали было много планов…

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