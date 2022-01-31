32 человека пострадали в ДТП в Иркутске за неделю. Фото: gibdd_138

В Иркутске за неделю с 24 по 30 января произошло 19 ДТП. В них пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей. К счастью, обошлось без погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Всего было зарегистрировано 14 столкновений, 3 наезда на пешеходов, один наезд на стоящий транспорт, один наезд на препятствие, - отмечают инспекторы.

Чтобы избежать ДТП полицейские настоятельно просят всех участников дорожного движения соблюдать правила: водители обязаны соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а пешеходы переходить дорогу только в установленных местах.

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