Главврач Иркутской ГКБ №8: пятая волна коронавируса в регионе закончится в марте Фото: Олег ЗОЛОТО

Иркутские врачи спрогнозировали сроки окончания пятой волны коронавируса в Приангарье. Спад заболеваемости придется на вторую половину марта, об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявила главный врач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева.

- Очередная волна коронавируса, которая в регионе стала пятой, началась очень резко и имеет более взрывной рост. Мы ожидаем, что ее окончание придется на середину или конец марта, - рассказала Жанна Есева.

Также главврач Иркутской ГКБ №8 отметила, что в Приангарье прослеживается резкий рост заболеваемости среди подростков, так как они изначально не были привиты от COVID-19. Однако в большинстве случаев несовершеннолетние переносят коронавирус в легкой форме, и госпитализация требуется лишь единицам заболевших.

Вместе с этим, чтобы оградиться от инфекции, Жанна Есева порекомендовала правильно питаться, пить много жидкости, избегать недосыпа и стресса. Также для укрепления иммунитета врачи рекомендуют витамины группы A, D, цинк и йод.

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