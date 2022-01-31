«Провожаем детей в школу с палками»: стая собак держит в страхе жителей Шелехова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стая бродячих собак не дает спокойно жить жителям Шелехова. По словам жительницы города Анастасии, бездомные дворняги на улицах Северная и Озерная были всегда, но в малом количестве. А в последнее время дворняги стали агрессивнее и дважды за это время пытались напасть на 9-летнюю дочь сибирячки.

- Первый случай произошел, когда дочка шла в школу, второй – когда возвращалась домой из оздоровительного центра, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск Анастасия. – Собаки стаей окружали ребенка, благо, она успевала позвонить мне. Приходилось бежать к ней навстречу с метлой и отгонять свору.

Теперь обеспокоенные родители своих детей одних на улицу не отпускают. Да и сами ребята выходить со двора даже на прогулку боятся. Даже взрослые мужчины предпочитают вооружиться палкой, чтобы не получить собачий укус.

Тем временем свора растет. Жители насчитывают около 13 дворняг. К ним прибиваются и домашние питомцы, сорвавшиеся с цепей. У части из них есть бирки, что означает – псов уже вылавливали, стерилизовали, а позже вернули в прежние места обитания.

В местной организации по отлову обеспокоенных жителей Шелехова уверили, что проведут выезд по адресу 3-4 февраля. Однако вместе с тем отметили, заявок очень много, поэтому сроки могут быть сдвинуты.

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