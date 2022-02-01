Прокуратура проверит сообщение о долгах по зарплате на хлебозаводе в Усть-Илимске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратурой Иркутской области организовала проверку после сообщения в соцсетях о том, что на хлебозаводе в Усть-Илимске работники не получали зарплату. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
- В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства об оплате труда, обеспечивается судебная защита прав работников, принимаются иные меры, - рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее в мэрию Усть-Илимска пришло официальное письмо о том, что глава предприятия «Усть-Илимскхлеб» Леонид Мамонтов закрывает завод. Предприниматель отметил, что причина в тяжелом финансовом положении. Хлебозавод не может оплачивать электро - и теплоэнергию, а также охрану территории предприятия.
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