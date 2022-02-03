Четверо мужчин пытались при помощи квадрокоптера передать в ангарскую ИК-2 телефоны. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

У ограждения исправительной колонии №2 в Ангарске накануне задержали четверых мужчин, которые пытались при помощи квадрокоптера передать заключенным запрещенные предметы и вещества. В машине задержанных нашли мобильные телефоны и сверток с каким-то веществом. Последнее отправили на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

- Задержанных передали сотрудникам МВД региона для дальнейших оперативно-следственных действий и привлечения их к установленной законом ответственности, - отметили в ГУФСИН по Приангарью.

Стоит отметить, что те, кто пытается передать или передает осужденным «запрещенку», могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. В прошлом году было возбуждено 15 уголовных дел за попытку доставки наркотиков отбывающим наказание в учреждениях нашего региона.

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