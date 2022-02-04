ТЦ «Шанхай Молл» выставили на продажу в Ангарске

ТЦ «Шанхай Молл» продают за 312 миллионов рублей в Ангарске Фото: Лия МУРАДЬЯН

Объявление о продаже торгового центра «Шанхай Молл» в Ангарске и земли под ним появилось накануне на одном из популярных сайтов объявлений в Интернете. Помещения в «конструктивно-промышленном объекте» и участок в 35.5 тысяч квадратных метров продают за 312 миллионов рублей. Ангарчане называют этот торговый объект «шанхайкой» и не зная, что с ней сделает новый владелец, уже ностальгируют.

- Ушла эпоха, - пишут ангарчане в соцсетях.

- Да, сейчас все по Интернету заказывают и не надо примерять, стоя на картонке, - заключают другие.

В общей сложности покупатель за эти деньги получит два торговых помещения площадью 8430 «квадратов», три земельных участка- 8 855, 10 216 и 16 385 квадратных метров, также благоустройство территории и ТЦ – 34 766 «квадратов».

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