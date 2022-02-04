Отстранен от работы учитель иркутской школы, который надавал подзатыльников ученику и выругался матом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служебную проверку в иркутской школе №57 начал департамент образования администрации города. Напомним, «Комсомолка» рассказывала о видео, которое появилось в соцсетях. Снято оно в январе 2021 года, во время урока ОБЖ. На кадрах видно, как учитель подошел к одному из мальчиков, выругался на него матом и дал ему подзатыльник. Затем, педагог подошел ко второму ребенку и схватил его за воротник рубашки.

- Год назад внутри школы была проведена проверка, конфликт урегулирован вместе с родителями учеников, - прокомментировал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин. – Сегодня мы приступили к проведению собственного служебного расследования, чтобы дать оценку действиям учителя, учеников и руководства школы. На время проверки педагог отстранен от работы. Не исключено, что мы обратимся в правоохранительные органы. Учитель, который работает в школе 20 лет не имеет право так себя вести.

Ранее этот скандал на своей странице в соцсети прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, которая также увидела ролик в пабликах. Омбудсмен отметила, что у нее язык не поворачивается назвать учителя, давшего подзатыльник ребенку, педагогом. (Подробности)

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