В Иркутске умер Владимир Романенко, джазмен, композитор, «отец иркутского джаза» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске умер Владимир Романенко – джазмен, композитор, преподаватель, создатель и художественный руководитель детского джазового оркестра. Заслуженный работник культуры и искусства скончался на 78-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Иркутской областной детской школы искусств.

- Владимир Викторович Романенко создал и руководил джазовым оркестром Иркутской областной Детской школы искусств, - говорят коллеги. – Он проработал в школе 33 года. Для сотен своих учеников он являлся эталоном мастерства и профессионализма, строгости и заботы, за что получил неофициальное звание – «Отец Иркутского джаза».

За это время множество иркутских ребятишек прониклись любовью к джазовой, оркестровой и ансамблевой музыке. Для города это большая утрата.

Умер Владимир Романенко 4 февраля, а попрощаться с ним сибиряки смогут 9 числа в ритуальном зале «Ангел» на Боткина, 10. Время прощания с 10.00 до 11.00.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Владимира Викторовича Романенко.

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