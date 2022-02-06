Дети 2 и 4 лет погибли на пожаре в частном доме в Иркутской области. Фото: прокуратура Иркутской области

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Тимирязева Качугского района. Вспыхнувший вечером 5 февраля пожар унес жизни двух маленьких детей. Им было всего по 2 и 4 года. Матери удалось спастись вместе с 5-месячным младенцем. Они с грудничком сейчас находятся в больнице. Отец семьи также жив. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

- Семья предварительно характеризуется как благополучная, точные данные будут известны после проведения проверки, - отметили в организации. – Будет дана оценка причинам и условиям, которые привели к трагедии.

Из-за чего в деревянном частном доме разгорелось пламя пока неизвестно. На месте работают специалисты, им и предстоит определить причины пожара.

Огонь унес жизни двух детей и уничтожил дом семьи в Качугском районе. Фото: прокуратура Иркутской области

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