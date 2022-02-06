Иркутск и Ангарск лидируют по суточному приросту заболевших COVID-19 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область полностью во власти пятой волны коронавируса – в поликлиниках очереди, число заболевших увеличивается вот уже несколько дней сразу на две с лишним человек. Жителям каких городов сейчас нужно быть особенно аккуратными, так как там отмечается наибольшее число случаев заражения за сутки, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 6 февраля 2022 года, лидером по суточной заболеваемости, и это не удивительно, является Иркутск. За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 1515 иркутян. Далее следует Ангарск, но случаев инфицирования там в шесть раз меньше – 223. На третьей строчке этого антирейтинга – Иркутский район и 193 зараженных за последние 24 часа.

На четвертом месте – Братск и +77 заболевших, далее – Нукутский, Шелеховский и Осинский районы – 68, 64 и 56, соответственно. Особенно осмотрительными сейчас также стоит быть жителям городов Зима, Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, а также сибирякам в Слюдянском и Усть-Кутском районах (см.карту). Статистика заболеваемости в Приангарье на 6 число - здесь.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 февраля 2022 года.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 февраля. Фото: оперштаб региона.

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