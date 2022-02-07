2.6 тысяч жителей Тайшета из-за аварии остались без холодной воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 7 февраля в 9.40 в городе Тайшете Иркутской области в микрорайоне «Новый» была отключена холодная вода из-за аварии на сетях водоснабжения. Без воды остались 2600 тысяч человек, из них 869 детей. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Было отключено в совокупности 14 многоквартирных домов, два детских сада и одна среднеобразовательная школа, - рассказали в ведомстве. - Проводятся восстановительные работы.

В устранении аварии задействовали в работу 12 человек, пять единиц техники. А от МЧС три человека и одна единица техники.

Предварительно, планируется завершить ремонт к вечеру 7 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голову прошили стрелами насквозь. В Ангарске выжил кот, которого живодеры расстреляли из арбалета

В Ангарске спасли кота, которому прострелили голову стрелами от арбалета