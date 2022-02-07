В Качугском районе, где мужчина сжег двоих детей, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи продолжают выяснять все подробности страшной трагедии, которая 5 февраля произошла в деревне Тимирязево Качугского района. Напомним, пьяный 28-летний местный житель на почве ревности, облил легковоспламеняющуюся жидкость на свою женщину и детей и поджег. На месте погибли два ребенка 1 и 4 лет. Женщина с младшим ребенком с ожогами доставлены в больницу.

- Помимо статьи «Убийство», также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СК СК России по Иркутской области. – Следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов профилактики вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Что касается самого поджигателя, то суд уже арестовал его на два месяца.

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