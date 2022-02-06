Житель Иркутской области облил горючкой и поджег жену с тремя маленькими детьми

Сибиряк облил горючкой жену с тремя маленькими детьми и поджег в Иркутской области. Фото: Прокуратура Иркутской области

Приступ ревности 28-летнего мужчины обернулся накануне смертью двух маленьких детей. Умирали они страшно – заживо сгорая в огне в собственном доме в деревне Тимирязева в Иркутской области. Об этой трагедии стало известно 6 февраля, но никто и не догадывался, что подробности будут столь ужасными. По версии следователей, этих ребятишек – 4 лет и 1 года от роду вместе с их матерью и грудным ребенком облил горючей жидкость и поджег их пьяный отец.

- Женщина - сожительница мужчины- с младшим ребенком доставлены в Качугскую районную больницу с термическими ожогами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Приангарью.

Когда пожарные во время тушения дома нашли обожженные маленькие тела, к месту тут же выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей СК и криминалистов. Они и выяснили, что пламя вспыхнуло не из-за короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем, дело в поджоге. И причастен к нему, вероятно, их отец.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних детей», - отметили в Следственном комитете России по Иркутской области.

Подозреваемый – 28-летний ревнивец задержан, решается вопрос о заключении его под стражу на время расследования. Сейчас устанавливаются все подробности и обстоятельства трагедии. Следователи допрашивают свидетелей. Дело взято на контроль прокуратурой Приангарья.

- По предварительным данным, семья характеризовалась как благополучная, точно сказать об этом можно будет после проведения всесторонней проверки, - говорят специалисты.

Поджигателю грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Огонь унес жизни двух детей и уничтожил дом семьи в Качугском районе. Фото: прокуратура Иркутской области

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