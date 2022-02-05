Режим повышенной готовности из-за ситуации с бродячими собаками ввели в Забайкалье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Забайкалье с 5 февраля ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападений бродячих собак на жителей населенных пунктов. Напомним, 22 января этого года, в крае произошел чудовищный случай в поселке Домна, где свора разъяренных псов насмерть разорвала 7 -летнюю девочку.

- Причина объявленной повышенной готовности - крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека, - объяснили в пресс-службе правительства Забайкалья. - Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи. Это подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных.

В правительстве приводят неутешительную статистику. Только с начала 2022 года в Чите произошло 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год в Забайкалье зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих покусов. 11 человек получили глубокие раны.

Ну а теперь о том, что значит введение режима повышенной готовности. Этот режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и мешать отлову безнадзорных животных. Также властям предстоит быстро решить вопрос со строительством новых приютов для собак.

К слову, в Забайкалье нападают не только бродячие псы, но и хозяйские. «Комсомолка» рассказывала, как на днях, в крае алабай покусал 3-летнего мальчика прямо во дворе дома.

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