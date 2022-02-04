Алабай в Забайкалье набросился на трехлетнего мальчика и едва не снял с него скальп Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не прошло и двух недель, как в Забайкалье стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку, как в крае едва не повторилась подобная трагедия. Правда, на этот раз обошлось без целой своры. В поселке Кокуй Сретенского района хозяйский алабай набросился на 3-летнего мальчика прямо во дворе частного дома.

Следователи, которые уже начали проверку, выяснили некоторые подробности. Оказывается, пес сидел на цепи у своей будки. В этот момент мимо проходил мальчик, который запнулся и упал прямо напротив собаки. В этот момент алабай неожиданно вскочил и набросился на ребенка. Через несколько секунд успели подбежать родители и оттащили разъяренное животное от сына.

- Мальчик получил рваные раны головы, - рассказали корреспонденту «КП»- «Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Его жизни ничего не угрожает. Следователи уже опрашивают родителей ребенка и очевидцев.

То, что собака была хозяйской, «Комсомолке» подтвердили и в администрации Сретенского района. Местные власти также выясняют все подробности.

Кстати, на днях нападение разъяренного алабая на человека произошло и в Иркутской области. В Тайшете пес также едва не загрыз свою же хозяйку. Когда на помощь женщине приехали полицейские, пес переключился на них, тогда одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

Ну а в Усть-Куте Иркутской области прямо в центре города свора уже бродячих псин окружила 17-летнюю девочку и напала на нее. Как удалось спастись школьнице ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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